Украина больше всего нуждается в оружии для обороны, а не для нападения - Дещица

Украина нуждается в помощи от Запада в оборонном, а не наступательном вооружении, что позволит чувствовать себя ”более уверенно” во время обороны страны от российской агрессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире польского телеканала TVN24 BiЊ.

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”Украина больше всего нуждается в оружии, при помощи которого может себя защитить (...) оружии для обороны, а не для нападения”, - подчеркнул он.

Дипломат сказал, что украинская армия имеет достаточно оружия для борьбы с агрессором, отметив, что дополнительная помощь западных государств поможет усилить позицию украинских военных.

”Дополнительная помощь позволит нам чувствовать себя более уверенно”, - сказал он, отметив, что сложно прогнозировать, что в действительности планирует дальше делать Кремль в Украине.

Дещица также не исключил возможности военного союза украинского правительства с отдельными государствами НАТО в условиях, когда нет единой позиции всех членов Альянса в вопросе поддержки украинцев против агрессии РФ.

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”У нас на столе несколько сценариев развития, реализация которых позволила бы чувствовать себя безопасно. Увидим, какой из них будет наиболее эффективным и достижимым”, - сказал он, отвечая на вопрос, целесообразно ли Украине заключить отдельное соглашение с США или Великобританией.

Посол назвал важным в этом контексте вопрос времени, которого ”не так много”.