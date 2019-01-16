Пощечина Холодницкому и Сытнику. Чем ответят "антикоррупционеры"?

На днях Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил топ-новость: он вернул обратно в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) представление о снятии неприкосновенности с депутата Верховной Рады от БПП Ярослава Дубневича.

Честно говоря, было бы удивительно, если бы Юрий Витальевич этого не сделал. Согласитесь, если до сих пор на воле гуляет пойманный на горячем депутат от БПП Розенблат, если до сих пор не осуждены высокопоставленные «бриллиантовые прокуроры», если у гаранта рука не поднимается уволить «разведчика» Семочко, о подвигах которого так чудесно рассказали журналисты-расследователи, в конце концов, если на историческом торжестве по случаю вручения Украине Томоса присутствовал уголовный авторитет Нарик, то депутат Дубневич по сравнению с ними – просто ангел небесный. Чист, как стеклышко.

Конечно, Генпрокуратура не то, что представление на привлечение к ответственности завернуть должна, а и пылинки с него сдувать – как ни как, президентские выборы на носу. И деятель такого масштаба и разлива – на вес золота.

Но зачем так Генпрокуратура так унизительно прошлась именно по новосозданным антикоррупционным органам? Если анализировать фейсбучный пост пресс-секретаря Генпрокурора Ларисы Сарган, то выходит, что в САП и НАБУ не просто высокооплачиваемые непрофессионалы работают, а прям дебилы какие-то. Или же второй вариант – они, антикоррупционеры, всего-навсего «сливают» расследование по Дубневичу.

Но зачем так Генпрокуратура так унизительно прошлась именно по новосозданным антикоррупционным органам?

Давайте вместе это сообщение проанализируем. В первую очередь пресс-секретарь Генпрокурора указала, что представление на народного депутата Ярослава Дубневича «не в полной мере соответствует требованиям регламента ВР». Это что же получается, Регламент Верховной Рады настолько труднообъяснимый и непонятный документ, что антикоррупционные прокуроры даже не могут его осилить, чтобы правильно представление на народного избранника подготовить? Хотя, все может быть…

Но дальше в сообщении пресс-секретаря Луценко еще жестче сказано: представлении есть утверждения относительно организации Дубневичем преступной схемы завладения средствами, «которые не подтверждаются, являются сомнительными или могут быть легко опровергнуты».

Стоп. Это как понимать? Что такое «сомнительные»? Неужели детективы НАБУ не расследование проводили, а сочинение на свободную тему писали - «как Дубневич на «Укрзализныце» деньги воровал»?

Не менее интересный и следующий пассаж от Генпрокуратуры: «представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Дубневича требует существенной доработки в части доказательной базы, которая должна беспрекословно подтверждать сделанные следствием выводы, а не ставить их под сомнение».

Стоп. Это как понимать? Что такое «сомнительные»? Неужели детективы НАБУ не расследование проводили, а сочинение на свободную тему писали - «как Дубневич на «Укрзализныце» деньги воровал»?

А что это вообще такое? Неужели НАБУ провело расследование, сделало выводы о деятельности Дубневича, а САП, подписав представление на привлечение его к ответственности, ставит под сомнение выводы НАБУ?

Хотя после «аквариумных записей», публичных дуэлей и непримиримой между НАБУ и САПом борьбы и вражды – все может быть.

В любом случае, после такого унизительного комментария я, честно говоря, думал, что от «антикоррупционеров» последует «ответка». Но Холодницкий и Сытник молчат, как в рот воды набрали.

Поэтому уже и не знаешь, кто из них троих – САП, НАБУ или ГПУ – прав. А вдруг в том представлении на народного депутата и в самом деле такого нагородили, что ни в сказке сказать, ни пером описать?

Ведь не нужно забывать и тот факт, что глава САПа Назар Холодницкий – земляк братьев Дубневичей. И в мае 2018 года «засветился» на фото в компании одного из Дубневичей в одном из львовских храмов.

Конечно, компрометирующее фото главы САП быстро удалили, но скриншоты, как известно, не горят.

С другой стороны – я слышал несколько комментариев Холодницкого по поводу «схем Дубневичей». В принципе, главный антикоррупционный прокурор мыслит правильно, и проблему диагностирует верно.

Хотя результата при этом все равно нет. И не только по Дубневичу. По «Укрзализныце» в целом тоже. Свыше 15 миллиардов коррупционеры зарабатывают на «УЗ» в год – и фактически ни одного обвинения за несколько лет высокопоставленным железнодорожникам. Отсюда и вопрос: как без разбирательства с железной дорогой НАБУ и САП хочет целых народных депутатов прищучить? Ведь подпись на тендерной документации не депутат ставит, а конкретный менеджер «Укрзализныци».

А вот если бы были обвинения и конкретному менеджеру грозило многолетнее лишение свободы, глядишь, может и пошел бы он на сотрудничество со следствием. И дал бы показания: почему и чьих интересах определялись тендерные победители, и с какой накруткой.

Хотя результата при этом все равно нет. И не только по Дубневичу. По «Укрзализныце» в целом тоже. Свыше 15 миллиардов коррупционеры зарабатывают на «УЗ» в год – и фактически ни одного обвинения за несколько лет высокопоставленным железнодорожникам

А так – никого страха. Ни у кого. В качестве примера расскажу об одном из проведенных в июле 2017 года тендеров на закупку «Укрзализныце» рельсовых креплений. Тогда в этом тендере участвовали три компании – производитель «АТ Механика» и посредники «ВМ Трейдинг» с «Авант-Гарде».

Две последние фирмы эксперты относят к орбите братьев Дубневичей. Да и на тендер они предлагают продукцию от Дубневичей. И вот что делают менеджеры «УЗ» - «Механику» с тендера снимают (собственно, так делают с 2014 года), указав одну и туже причину – несоответствие продукции тендерной документации. И победу присуждают «ВМ Трейндинг».

«Механика» подает жалобу в Антимонопольный комитет и указывает: ее сняли неправомерно, а «Авант-Гарде» не то, что не имеет формальной документации, но и не производит рельсовые крепления. И даже никогда ими не торговала. Раньше только дизельное топливо несколько фирмам поставила.

Разумеется, Антимонопольный комитет, хоть и находится на коротком поводке у Администрации президента, но и тот – не смог прикрыть «УЗ». Поэтому взял и отменил тендер.

Вы думаете, менеджеры «Укрзализныци» успокоились? Нет, они подали в суд на антимонопольщиков. Проиграли – и подали апелляцию. Потом – кассацию в Верховный суд. И только не так давно высшая судебная инстанция поставила точку в этом споре – решение АМКУ по отмене тендера на закупку рельсовых креплений было законным.

Вопрос – почему руководство «УЗ» проявило буквально маниакальное упрямство в этом споре?

Разумеется, Антимонопольный комитет, хоть и находится на коротком поводке у Администрации президента, но и тот – не смог прикрыть «УЗ». Поэтому взял и отменил тендер

Почему же оно тогда такое упрямство не демонстрирует в тяжбе с банком страны-агрессора «Проминвестбанком», проигрывая ему миллиардные споры по кредитам, взятым еще при Януковиче донецкой железной дорогой, нынче разграбленной и убитой российскими наемниками?

Вот если бы НАБУ проявило больше заинтересованности и профессионализма, может тогда ниточка к депутатам и привела. И тогда бы и Генпрокурору Луценко было труднее завернуть представление на того или иного народного избранника.

Николай Бабич