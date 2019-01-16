Защита украинских моряков обжалует продление сроков их содержания под стражей - Полозов

Адвокаты подадут апелляцию в трехдневный срок.

Защита украинских военопленных моряков намерена обжаловать продление Лефортовским районным судом Москвы сроков их содержания под стражей.

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Об этом в Facebook сообщил российский адвокат Николай Полозов. "Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей заключительной четверке моряков: Лисовой В.В., Беспальченко В.А., Варимез В.К., Костышин В.А. до 24 апреля 2019 года", - заявил он.

"Все вынесенные вчера и сегодня Лефортовским судом постановления о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных будут обжалованы адвокатами нашей команды в установленный законом трёхдневный срок", - заверил Полозов.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение к Керченскому проливу буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", осуществлявшим плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

15 января Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки ареста до 24 апреля 20 морякам.