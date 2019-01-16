Крым может повторить судьбу стран Балтии в СССР – американский дипломат
08:49, 16 января 2019Политика
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Дипломат отметил, что Запад не будет признавать российский суверенитет над оккупированным Крымом.
Дипломат США сравнил оккупированный Крым со странами Балтии в СССР / фото universe.byu.edu
Киев не пойдет на компромисс, в котором отдаст Москве оккупированный Крым за мир на Востоке.
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Об этом в интервью "Прямому" заявил посол США в Украине (2003-2006) Джон Хербст.
"Я никак не вижу, что Киев пойдет на компромисс, в котором отдает Москве Крым за мир на Востоке. И я тоже не вижу в этом году, через 10 лет, через 15 лет, что Москва будет готова отдать Крым. Поэтому они могут решить оставить это в покое пока. И Запад не будет признавать российский суверенитет, будет как Прибалтика с 40 года в Советском Союзе", - сказал Хербст.
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