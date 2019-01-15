Россия перебросила в Крым подразделение зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С"

Новые комплексы заступили на боевое дежурство во временно оккупированном Крыму в декабре.

Россия перебросила во временно оккупированный Крым дополнительное подразделение зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что более 100 целей условно уничтожили подразделения ЗРПК «Панцирь-С» (ПВО) Южного военного округа (ЮВО) во временно оккупированном Крыму. «Боевые расчеты ПВО совершенствовали навыки взаимодействия и сопряжения различных станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе нового поколения», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве страны-оккупанта добавили, что к тренировке привлекалось более 100 военнослужащих и около 20 единиц военной техники подразделения зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» из состава 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, заступившего на боевое дежурство по защите воздушных рубежей юга России в декабре прошлого года.

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Ранее на полигоне в Астраханской области зенитчики соединения ПВО ЮВО, дислоцированного во временно оккупированном Крыму, успешно провели первые стыковочные стрельбы дивизионного комплекта новейшего ЗРПК «Панцирь-С», поступившего на вооружение подразделений ПВО ЮВО.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2018 года оккупанты провели в Крыму учения расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» по противовоздушной обороне.

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.