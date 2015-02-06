Климкин о визите Меркель и Олланда в Киев: На Украину не давят

Об этом написал министр иностранных делПавел Климкин в Twitter.

"Встреча нормандской тройки прошла хорошо. Не волнуйтесь. На Украину не давят. Франция и Германия нам помогают вернуть мир", - написал министр.

"Обсудили шаги, чтобы Минские договоренности заработали. Отмечу: все договоренности, а не некоторые из них. О том, что это не меню, вы в курсе", - позже добавил Климкин.

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