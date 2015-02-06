Климкин о визите Меркель и Олланда в Киев: На Украину не давят
На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом обсуждалось, как сделать, чтобы минские договоренности выполнялись.
Об этом написал министр иностранных делПавел Климкин в Twitter.
"Встреча нормандской тройки прошла хорошо. Не волнуйтесь. На Украину не давят. Франция и Германия нам помогают вернуть мир", - написал министр.
"Обсудили шаги, чтобы Минские договоренности заработали. Отмечу: все договоренности, а не некоторые из них. О том, что это не меню, вы в курсе", - позже добавил Климкин.
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Встреча нормандской тройки прошла хорошо. Не волнуйтесь. На Украину не давят. Франция и Германия нам помогают вернуть мир.
- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 5, 2015
Обсудили шаги, чтобы Минские договоренности заработали. Подчеркну: все договоренности, а не отдельные из них. О том, что это не меню, вы в курсе.
- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 5, 2015