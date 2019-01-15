В РФ проголосовали закон о принятии на госслужбу "экс-граждан" Украины

Российские депутаты уточнили, что в основном законопроект коснется жителей оккупированного Крыма и Севастополя.

Госдума России на заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона, который разрешает принимать на государственную гражданскую и муниципальную службу граждан Украины, получивших российский паспорт.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что авторами инициативы выступили несколько депутатов Госдумы.

Сообщается, что они предложили внести поправки в закон о гражданстве РФ, которыми оговаривается, что бывшие украинцы, вступившие в гражданство РФ и получившие удостоверение личности, признаются в России "лицами, не имеющими гражданства Украины, на основании добровольного волеизъявления".

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Российские депутаты уточнили, что в основном законопроект коснется жителей оккупированного Крыма и Севастополя.

В сопроводительных документах указывается, что российское законодательство не позволяет принимать на государственную гражданскую службу и службу в органы внутренних дел без документально заверенного факта выхода из украинского гражданства.

"В связи с этим предлагается решить проблему путем признания отказа от гражданства Украины, оформленного в простой письменной форме без подтверждения с украинской стороны", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России упростят процедуру получения гражданства для украинцев, поскольку в самой Украине "не лучше, чем на Донбассе в целом" и этим рассчитывает помочь "близкому" народу.

Ранее Госдума России наделила президента правом определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые вправе подать заявление на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке.

Согласно пояснительной записке, это позволит принять в гражданство РФ в первую очередь проживающих "в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или неконституционная смена политического режима".

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, законопроект поможет решить вопросы получения российского гражданства в первую очередь беженцами с Украины.