Заместитель главы АП женился на депутатке - СМИ

На сайте Рады в скором времени должны сменить фамилию депутатки.

Первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук женился на депутатке Наталье Агафоновой.

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По информации источников ТСН, молодожены расписались в пятницу, 11 января. Ожидается, что вскоре на сайте Верховной Рады фамилию депутата от "Блока Петра Порошенко" сменят.

Ранее сообщалось, что Виталий Ковальчук с бывшей женой Еленой может судиться за детей. В течение совместного брака у них появилось трое детей. Самый старший из них - сын, которому уже исполнилось 18 лет.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2018 года депутат от "Народного фронта", глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар вышла замуж.