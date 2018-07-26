Украинская депутатка-"фронтовик" вышла замуж (фото)

Избранником Виктории Сюмар стал бывший первый заместитель мэра Ирпеня.

Депутат от "Народного фронта", глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар вышла замуж.

Ее избранником стал бывший первый заместитель мэра Ирпеня Дмитрий Христюк. Об этом нардеп сообщила на своей странице в Facebook.

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По словам Сюмар, она знает Христюка с 2014 года. Также она отметила, что ее новоиспеченный муж решил уволиться с должности заммэра Ирпеня.

"Сегодня Дмитрий уволился, поскольку считает, что в семье достаточно одного политика", - написала Сюмар.

Отметим, это второй брак Сюмар. Она была замужем за политологом Виктором Тараном, с которым развелась в 2017 году.

Как сообщалось, 35-летняя депутат Светлана Залищук вышла замуж за 49-летнего британского юриста Уэйна Джордаша.