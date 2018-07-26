Украинская депутатка-"фронтовик" вышла замуж (фото)
09:29, 26 июля 2018Политика
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Избранником Виктории Сюмар стал бывший первый заместитель мэра Ирпеня.
Для Сюмар это уже второй брак / фото facebook.com/vsiumar
Депутат от "Народного фронта", глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар вышла замуж.
Ее избранником стал бывший первый заместитель мэра Ирпеня Дмитрий Христюк. Об этом нардеп сообщила на своей странице в Facebook.
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По словам Сюмар, она знает Христюка с 2014 года. Также она отметила, что ее новоиспеченный муж решил уволиться с должности заммэра Ирпеня.
"Сегодня Дмитрий уволился, поскольку считает, что в семье достаточно одного политика", - написала Сюмар.
Отметим, это второй брак Сюмар. Она была замужем за политологом Виктором Тараном, с которым развелась в 2017 году.
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