Война в Украине: выхода нет – The Economist

Об этом говорится в статье, которая называется «Война в Украине: выхода нет», опубликованной в журнале The Economist.

Ментальные изменения, тем временем, происходят медленно и незаметно. Понадобилось много времени, чтобы осознать, что украинский «кризис» на самом деле является войной, и, вполне возможно, длительной войной. «Слишком много крови пролито, чтобы говорить о мире», – говорит командир донецких повстанцев «Душман». Когда наш корреспондент встретился с ним в первый раз прошлой весной, он говорил о том, как сохранить Украину единой, и называл себя украинцем. Сейчас Душман удерживает украинцев в качестве заключенных. «Вчера мы поймали девятерых», – говорит он с ухмылкой.

Из-за нового наступления сил сепаратистов ситуация в восточной Украине становится все более мрачной. Девять месяцев военных действий и 5 тыс. жертв только способствовали распространению цинизма и ненависти. В одном из последних пропагандистских роликов мятежников командир с позывным «Гиви» заставляет захваченных украинских солдат съедать свои знаки отличия. Киевская власть, в свою очередь, сделала очень мало, чтобы изменить убеждения, преобладающие среди многих мирных жителей на подконтрольных мятежникам территориях, в том, что украинская власть намерена «уничтожить население Донбасса». Ряд новых ограничений на фактическое пересечение границы кажется больше наказанием, чем обороной. Конвои, которые везут в Донецк и Луганск гуманитарную помощь, включая медицинскую, были заблокированы украинскими батальонами. Этот факт вызвал осуждение со стороны Amnesty International.

Боевые действия активизировались вдоль всей линии фронта. 24 января шквал ракет обрушился на мирные жилища восточной окраины Мариуполя, стратегического портового города, в результате чего погибло 30 человек и многие получили ранения. Один из высокопоставленных украинских чиновников назвал происшедшее «геноцидом». Александр Захарченко, лидер донецких мятежников, заявил взволнованной толпе, что атака Мариуполя была «самым лучшим памятником всем нашим погибшим». Россия осудила Киев в гибели мирных жителей. Через несколько часов после своего первого заявления уже более сдержанный Захарченко в эфире российского телевидения отказался от ответственности за атаку. Но анализ воронок от ракет экспертами из Human Rights Watch и ОБСЕ показал, что ракеты были выпущены с подконтрольных ополченцам территорий.

Обстрел Мариуполя усилил давление на Запад, заставляя его отреагировать на наступление мятежников, которое, как считают в НАТО, теперь поддерживается российскими войсками. Многие на Западе надеялись, что санкции, падение цен на нефть и международная изоляция заставят Владимира Путина пойти на компромисс. Вместо этого дальнейшее насилие в Украине стало «средством шантажа» для Владимира Путина, как утверждает Лилия Шевцова, представитель Института Брукингса. Запад оказался загнанным в свой собственный угол: бездействие сейчас будет означать капитуляцию, в то время как действия будут свидетельствовать о вовлеченности в борьбу, которой почти никто не хочет. Чтобы подтвердить свою надежность, «Запад будет вынужден предпринимать шаги, на которые вчера еще не был готов», – пишет Шевцова.

«Глубоко обеспокоенный» президент Обама пообещал рассмотреть все меры «за исключением военного противостояния». Скорее всего, это будут новые санкции, хотя Америке придется убеждать уже сомневающийся Европейский Союз. (Европейское единство будет и дальше проверяться победой в Греции политической партии «Сириза», лидер которой высказывался против санкций в отношении России). Украинские чиновники начали лоббировать отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT. Но глава Центрального банка России предупредила, что такой шаг приведет Россию и Запад на грань войны: «На следующий день российским и американским послам придется оставить столицы».

Президент Обама мог принять решение о поставках оборонительного оружия в Украину, поскольку такое право недавно было предоставлено ему Конгрессом. Многие американские комментаторы, включая последних послов в России и Украине, утверждали, что поставки вооружения усилят Украину и сделают российскую агрессию более дорогостоящей. Но предоставление оружия может способствовать еще большему разжиганию конфликта, а не его разрешению. Пока ничего не указывает на то, что Путин может отступить.

Кремль рассматривает то, что происходит на украинской земле, как экзистенциальную битву с Америкой. Путин назвал украинскую армию «иностранным легионом НАТО», который защищает западные интересы. Картинки с американским вооружением, поставляемым в Киев, будут восприниматься как подтверждение этого. Сергей Караганов, советник Кремля и декан Московской Высшей школы экономики, утверждает, что выживание не только действующего режима, но и самой России находится под угрозой: «Это поднимает ставки гораздо выше по сравнению со ставками западных партнеров». Военные действия в Донбассе служат хорошим уроком для соседей России. Новейшая военная доктрина Беларуси предупреждает о зеленых человечках. Литва недавно издала для своих жителей руководство по выживанию в случае нападения России.

В Украине Минское мирное соглашение выглядит как иллюзия. Главный вопрос сейчас уже не в том, будет ли продолжаться война, а в том, сколько она будет длиться. «Жизнь – это борьба», – говорит Андрей Билецкий, командир украинского батальона «Азов», задействованного в обороне Мариуполя. За порцией жирной свинины и картофеля на базе Душмана в Донецке один из мятежников предсказывает, что война продлится до 2018 г. Его товарищи кивают в знак поддержки. На вопрос, готов ли он к этому, Душман отвечает: «У нас нет выбора. У нас нет выхода».