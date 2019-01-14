Генпрокуратура вернула в САП на доработку представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от БПП Дубневича

По словам Сарган, представление требует существенной доработки в части доказательной базы.

Генеральная прокуратура вернула в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на доработку представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Ярослава Дубневича.

Читайте такжеХолодницкий передал в ГПУ представление о снятии неприкосновенности с Дубневича - СМИ

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган. «Представление на Ярослава Дубневича возвращено в САП, потому что там есть такие юридические моменты, которые затем будут использованы стороной защиты как несовершенные с юридической стороны», - заявила она.

По словам Сарган, представление требует существенной доработки в части доказательной базы, которая должна безоговорочно подтверждать сделанные следствием выводы, а не ставить их под сомнение.

Как известно, 31 декабря 2018 года в СМИ появилась информация о том, что руководитель САП Назар Холодницкий передал генеральному прокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с Дубневича.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября 2018 года в САП заявили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило дело о завладении более 300 млн куб. м природного газа на сумму более 1,4 млрд грн компаниями, учредителями которых являются народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи.

«10 сентября 2018 года прокурорами САП принято решение о достаточности собранных доказательств для завершения досудебного расследования и стороне защиты предоставлено право ознакомиться с материалами в уголовном производстве по подозрению должностных лиц «Энергия-Новый Раздол» и «Энергия-Новояворовск» в завладении газом НАК «Нафтогаз Украины» в особо крупных размерах», - отметили в САП.

Следствие установило, что ряд лиц, в том числе должностные лица «Энергия-Новый Раздол» и «Энергия-Новояворовск», в течение 2013-2015 годов организовали схему завладения природным газом, принадлежащим «Нафтогазу», в особо крупных размерах.

По версии стороны обвинения, ТЭЦ, находящиеся в собственности указанных предприятий, покупая у «Нафтогаза» по льготной цене природный газ для производства тепловой энергии для населения, что является обязательным условием его использования, присвоили его путем использования для промышленных нужд, в частности производства электрической энергии с последующей ее продажей госпредприятию «Энергорынок».

«В целом, в течение 2013-2015 годов указанные лица завладели природным газом «Нафтогаз Украины» объемом более 300 млн куб. м, что нанесло материальный ущерб «Нафтогазу» на сумму более 1,4 млрд грн», - сообщили в САП.

Отмечалось, что 10 сентября детективами НАБУ были вручены пяти подозреваемым окончательные сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 366 (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений должностным лицом, что повлекло тяжкие последствия) УК Украины.