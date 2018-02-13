Журналисты зафиксировали телефонный разговор Розенблата с директором НАБУ Сытником (видео)

Отвечая на вопросы журналистов, депутат заявил, что никогда с Сытником не общался.

Журналисты программы «Гроші» зафиксировали, как народный депутат Борислав Розенблат, обвиняемый НАБУ во взяточничестве и причастности к «янтарной» мафии, ведет телефонный разговор с директором Антикоррупционного бюро Артемом Ситником.

Читайте такжеСуду над Розенблатом помешало отсутствие светаКак отмечается в сюжете «Грошей», журналистам удалось сделать соответствующие эксклюзивные кадры 18 января, в Верховной Раде. На них можно видеть, как на телефоне нардепа срабатывает вызов с подписью «Артем Сытник». На фото вызова установлено портрет директора Антикоррупционного бюро.

Отвечая на вопрос журналистов, Розенблат, однако, указал, что никогда с Сытником не общался.

Журналисты также сняли фрагмент переписки Розенблата: он обсуждает с женщиной по имени Леся (как допускают журналисты – со своей помощницей, или консультантом), возможность использования интереса НАБУ к братьями Богдану и Ярославу Дубневичам для отвлечения внимания общественности от его собственного дела.

Отмечается, что за три недели после «звонка Сытника» Окружной админсуд Киева привлек НАБУ третьим лицом в деле по иску Розенблата к Сытнику, с которым, как утверждает нардеп, он все же не общался. В дальнейшем депутат заявил журналистам, что общение с «Сытником» - это результат шутки. Сытником у него вроде бы в шутку подписан другой человек.

«Гроші» рассматривают и другую версию, по которой данный звонок - это сознательная фальсификация Розенблата. Он действительно не общался с Сытником, а на экран телефона его фото вывел специально, чтобы посеять недоверие к НАБУ и навредить следствию.

Чтобы все выяснить, журналисты официально обратились к директору НАБУ. В своем запросе «Гроші» интересуются, вел ли Сытник частные разговоры с нардепом, и если да, то не противоречит ли это интересам следствия. Отмечается, что на момент подготовки сюжета к эфиру ответа на свой запрос журналисты так и не получили.

Напомним, 9 февраля Соломенский районный суд Киева постановил продлить срок действия ранее избранной меры пресечения народному депутату Бориславу Розенблату еще на два месяца, однако при этом позволил ему снять электронный браслет.

Справка УНИАН. 19 июня 2017 года детективы НАБУ задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению денег за содействие иностранной компании в добыче янтаря. По версии следствия, преступление совершено с участием народных депутатов. Установлена вероятная причастность Розенблата (исключен из фракции БПП) и Максима Полякова ("Народный фронт").

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, но отказала в даче согласия на их задержание и арест. Розенблат подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 («Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом»), ч. 2 ст. 369-2 («Злоупотребление влиянием») Уголовного кодекса Украины.

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать Киев или Житомир, а также установил ряд других процессуальных обязательств; позже срок действия меры пресечения был продлен до 18 декабря, а затем - до 11 февраля 2018 года.

19 октября во время обыска самолета, на котором Розенблат собирался отбыть в Кельн (Германия), были изъяты изделия, похожие на ювелирные, паспорт гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт. Тогда в НАБУ утверждали, что предотвратили вывоз Розенблатом за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела». 20 октября детективы НАБУ открыли производство по факту возможного подлога документов для выдачи дипломатического паспорта Розенблату (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

8 декабря в Окружном административном суде Киева сообщили об открытии производства по иску Розенблата к НАБУ и САП. В частности, Розенблат просит суд признать противоправными действия НАБУ, которые были согласованы с прокурорами САП, о проведении в отношении него оперативно-розыскных действий. Предварительное судебное рассмотрение дела назначено на 30 января 2018 года.