Литва выступает за предоставление Украине оружия

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс после встречи с коллегами из стран Балтии и Бенилюкса в Таллине, передает "DW".

"Существует консенсус по поводу целесообразности дополнительных санкций. Черный список нужно увеличить, чтобы он включал не только сепаратистов, но и ответственных лиц в России", - отметил он.

Линкявичюс также высказался за оказание военной помощи Украине. "Мы должны оказывать Украине поддержку всеми средствами - военными, политическими и финансовыми. Мы готовы к этому", - заявил он.

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Однако глава МИД Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус призвала сосредоточить внимание на предоставлении экономической помощи Киеву.

"Наряду с санкциями в отношении России Украина нуждается и во все большей экономической поддержке, и она должна продолжить реформы. Помощь Украине в ближайшее время будет столь же важной, как оказание санкционного давления на Россию", - сказал эстонский министр.

Относительно поставок оружия Украине Пентус-Розиманнус отметила, что предоставление военной помощи Киеву - индивидуальное решение каждого государства, однако у Таллина, по ее словам, "нет такого лишнего оружия, в котором Украина нуждается сейчас". Со своей стороны глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Рига не осуждает другие государства за оказание военной помощи Украине, однако у самой Латвии денег на это нет.

Тем временем глава МИД Нидерландов Берт Кундерс высказался против поставок оружия в Украину.