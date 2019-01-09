Денисова призвала Москву срочно оказать надлежащую медпомощь политзаключенному Аметову

Омбудсмен заявила, что жизни Аметова угрожает опасность, а состояние здоровья у него критическое.

Уполномоченный по правам человека в Верховной Раде Украины Людмила Денисова повторно обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой и советнику президента РФ Михаилу Федотову с призывом обеспечить медицинскую помощь крымскотатарскому активисту Кязиму Аметову, которого удерживают в СИЗО.

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Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

Омбудсмен заявила, что жизни Аметова грозит опасность, а состояние здоровья у него критическое.

«Дочь Кязима Аметова сообщила, что у него постоянные приступы удушья, повышенное артериальное давление и больные почки. При этом надлежащей медицинской помощи он не получает», - написала Денисова.

По ее словам, родные Аметова готовы передать ему все необходимые лекарства, чтобы ему стало легче.

«Сегодня я повторно обратилась к Михаилу Федотову и Татьяне Москальковой с просьбой срочно принять меры для обеспечения Кязима Аметова надлежащей медицинской помощью. Жду ответа», - добавила Денисова.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2017 года во временно оккупированном Крыму после обысков были задержаны крымские татары Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Кязим Аметов и Руслан Трубач. Их обвинили в якобы вымогательстве у гражданина Турции Юсуфа Айтана.