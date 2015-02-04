В Раде создали два межфракционных объединения, которые возглавил Ярош

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента первый заместитель Верховной Рады Андрей Парубий.

Парубий напомнил, что Ярош сейчас находится в больнице с ранениями. При этом спикер отметил, что вчера имел с ним разговор.

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Ранее сообщалось, что ВР планирует рассмотреть проект заявления в Международный уголовный суд о признании Украиной его юрисдикции в отношении преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами РФ, которые привели к особо тяжким последствиям и массовому убийству украинских граждан.