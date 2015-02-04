В Раде создали два межфракционных объединения, которые возглавил Ярош
13:09, 04 февраля 2015Политика
2640 0
В Верховной Раде созданы межфракционные депутатские объединения “Правая сила” и “Укроп”, которые возглавил внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента первый заместитель Верховной Рады Андрей Парубий.
Парубий напомнил, что Ярош сейчас находится в больнице с ранениями. При этом спикер отметил, что вчера имел с ним разговор.
Читайте такжеРада дала добро на создание совместной воинской части с Польшей и Литвой
Ранее сообщалось, что ВР планирует рассмотреть проект заявления в Международный уголовный суд о признании Украиной его юрисдикции в отношении преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами РФ, которые привели к особо тяжким последствиям и массовому убийству украинских граждан.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter