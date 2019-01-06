Томос об автокефалии завершит утверждение самостоятельности Украинского государства - Порошенко

По словам президента Петра Порошенко, томос усилит права и свободы украинских граждан, особенно тех, которые находились вне общения со вселенским православием и которых несправедливо клеймили неканоничностью.

Президент Петр Порошенко заявил, что томос об автокефалии Православной церкви Украины завершит утверждение самостоятельности Украинского государства, укрепит религиозную свободу и межконфессиональный мир.

Об этом президент сказал в обращении к украинцам после церемонии вручения вселенским патриархом Варфоломеем томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю Епифанию.

«Дорогие украинцы, только что свершилось великое историческое событие, в котором Господь Бог был с нами, а мы, украинцы, были с Богом! Автокефальная Православная церковь Украины получила Томос от Вселенского Патриарха, от матери-церкви», - отметил он.

«Господь увидел борьбу украинского народа за независимость. Он услышал наши молитвы. Он воздал нам должеое по трудам нашим. Ему стало угодно, чтобы Его Святейшество Варфоломей и синод Константинопольской церкви-матери сказали долгожданное «Да!» независимой церкви в Украине», - добавил президент.

По его словам, сегодняшнее событие сохранится в одном ряду с «Владимировым крещением и провозглашением независимости Украины, а православный мир запомнит день, когда в семью церквей-сестер вошла полноправная церковь Украины».

«Наша страна долго шла к этому дню, и не зря вчера Его Святейшество (вселенский патриарх Варфоломей - УНИАН) упомянул в своем выступлении и первую нашу княгиню-христианку Ольгу, и равноапостольного князя Владимира-крестителя», - добавил Порошенко.

Он отметил, что более тысячи лет хранилась и множилось киевская христианская традиция.

«Сегодня наша православная церковь готова к самостоятельному бытию. Украинский народ благодарит Бога. То, что произошло, - настоящее чудо, которым мы обязаны воли Творца», - отметил он.

«Мы рады, что вселенский патриарх как духовный проводник сотен миллионов православных народов, как фигура глобального масштаба услышал наш голос и наши просьбы. Неутомимый труд его Святейшества на духовной ниве навсегда останется в истории церкви и в истории народов, особенно православных», - сказал Порошенко.

По его словам, томос для украинцев - это фактически еще один акт провозглашения независимости Украины.

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«Он завершит утверждение самостоятельности украинского государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые находились вне общения со вселенским православием и которых несправедливо клеймили неканоничностью», - подчеркнул глава государства.

Порошенко отметил, что Варфоломей в эти дни особенно подчеркивает важность возобновления общения миллионов украинских верующих со всем мировым православием.

Как сообщал УНИАН, 5 января вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сложившейся территории Украины канонически автокефальную, самоуправляющуюся православную церковь.

В документе также изложены основные принципы функционирования ПЦУ.

Сегодня, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.