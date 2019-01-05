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Появились фото томоса об автокефалии ПЦУ, подписанного Патриархом Варфоломеем

15:06, 05 января 2019
Политика
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Православная церковь Украины в субботу, 5 января, получила Томос об автокефалии в Стамбуле.

6 января этот свиток вручат митрополиту Православной церкви Украины Епифанию и на этом завершиться трудный процесс признания новой украинской независимой единой церкви.

Пока что Томос украинцы смогли увидеть лишь во время трансляции церемонии подписания в храме Святого Георгия. Но уже 7 января в Софийском соборе состоится божественная литургия, после которой Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины будет выставлен на всеобщее обозрение гражданам.

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Томос (греч. Τόμος <греч. τέμνω — "кусок"; "том" от "резать", "делить") — указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства. В Томосах используется более торжественная и полная подпись, чем в других патриарших указах, со словами "Божьей милостью" и тому подобное.

Изредка Томос выдается по вопросам положений христианского вероучения. Однако чаще всего такие документы касающиеся церковного устройства.

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Теги: #томос#ПЦУ