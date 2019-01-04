НАТО продолжит использовать транспортные самолеты Ан-124-100 "Руслан"

Соответствующий контракт начал действовать с 1 января 2019 года.

Организация Североатлантического договора продолжит до 2021 года использовать два транспортных самолета Ан-124-100 "Руслан".

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Об этом говорится в сообщении государственного предприятия "Антонов" в Facebook.

"В рамках программы SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) на очередные три года заключен новый контракт на выполнение стратегических перевозок самолетами ГП "Антонов". Самолеты парка авиакомпании "Авиалинии Антонова", авиатранспортного подразделения ГП "Антонов", продолжат выполнение стратегических авиаперевозок в рамках программы SALIS. Соответствующий контракт заключен на очередные три года - до 31 декабря 2021 года. В соответствии с контрактными обязательствами, начиная с 1 января 2019 года, ГП "Антонов" предоставляет 2 самолета Ан-124-100 на постоянной основе для выполнения авиаперевозок в интересах участников программы SALIS", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте НАТО, заказчиками аренды самолетов в рамках программы SALIS являются 10 стран - членов НАТО: Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Люксембург, Норвегия, Польша, Словакия и Словения.

Справка УНИАН. Самолет Ан-124-100 "Руслан" - крупнейший транспортный самолет в мире, созданный на базе военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".

Государственное предприятие "Антонов" (Киев) создано путем присоединения ГП "Киевский авиационный завод "Авиант" к ГП "Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова" (АНТК) в июле 2009 года, в январе 2010 года ГП "АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП "Антонов". Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых участвовало предприятие, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.