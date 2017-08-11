Глава "Антонова" получил 1,4 миллиона суточных на 100 дней командировок – "Схемы"

Президент государственного предприятия "Антонов" Александр Коцюба в 2016 году задекларировал 1 миллион 408 тысяч 293 гривень как доход от перечисления суточных. При этом, по данным журналистов, чиновник в 2016 году провел за границей около ста дней.

Таким образом, он получал от государственного завода около 14 тысяч гривень (500 долларов) в сутки в командировке, говорится в сюжете программы "Схемы".

В эту сумму не входят расходы на перелеты и на отели, которые покрывались отдельно, отмечают журналисты.

Читайте также"Антонов" готов принимать лоукосты в Гостомеле

В ответе на информационный запрос Александр Коцюба отметил, что несмотря на то, что нормы суточных, утвержденные Кабмином, составляют 50-70 евро, он получал надбавки к суточным затратам на командировку за счет чистой прибыли предприятия, что предусмотрено коллективным договором. Так и сформировалась значительная сумма.

Во время личного общения с журналистами Александр Коцюба отметил, что тратил средства "на выполнение функций и полномочий руководителя", но отказался объяснять, чем обусловлена именно такая сумма из бюджета государственного предприятия.

Таким образом, сумма, полученная руководителем "Антонова" в течение года как суточные, больше его годовой зарплаты, которая составила 1 миллион 133 тысячи гривень.

Как сообщал УНИАН, 25 июля Кабинет министров Украины поручил Министерству экономического развития и торговли Украины ликвидировать государственный авиастроительный концерн "Антонов".

Впоследствии в пресс-службе "Укроборонпрома" уточнили, что решение Кабинета министров Украины о ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" означает изменение организационной формы предприятия, а не его уничтожение.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" – единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее известных разработок предприятия – самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

По итогам 2016 года "Антонов" увеличил чистую прибыль в 4 раза по сравнению с 2015 годом – до 178,1 миллиона гривен.