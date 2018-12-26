Порошенко в феврале попросит Раду принять изменения в Конституцию о курсе Украины на вступление в ЕС и НАТО

Президент отмечает, что присоединение Украины к ЕС и НАТО отобьет у Кремля желание "провоцировать эскалацию".

Президент Украины Петр Порошенко в феврале обратится в Верховную Раду с просьбой в начале новой сессии окончательно принять изменения в Конституцию относительно курса на вступление Украины в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Сегодня новое звучание приобрело стремление Украины в сближении с Североатлантическим альянсом. И только заякорив Украину в НАТОвской бухте, мы раз и навсегда отобьем желание Кремля провоцировать эскалацию на украинском направлении. А на уровне украинского законодательства мы сделаем это, я надеюсь, сразу же во время открытия следующей сессии Верховной Рады Украины, и уже в феврале я буду просить Верховную Раду окончательно проголосовать изменения в Конституцию, которые провозглашают обязанностью наш курс на вступление в Европейский Союз и НАТО. Обязательным и для президента, и для правительства, и для парламента, и для общества", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Верховная Рада предварительно одобрила президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства страны в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037).

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Законопроектом предусмотрено в преамбуле Конституции установить, что Верховная Рада, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны, принимает эту Конституцию - Основной Закон Украины.

Статьей 85 предусмотрено, что к полномочиям парламента относится определение принципов внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

В статье 102 устанавливается, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Статьей 116 определяется, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

В то же время из текста Конституции предлагается исключить пункт 14 раздела XV "Переходные положения". В нем говорится о том, что использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой.

Планируется, что депутаты смогут принять этот законопроект в целом на следующей сессии ВР.