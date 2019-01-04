В АП назвали фейком сообщения о прекращении аренды помещений лавр общинам УПЦ МП

Директор Национального института стратегических исследований при президенте Украины Ростислав Павленко посоветовал церковным структурам УПЦ МП проверять информацию.

Советник президента, директор Национального института стратегических исследований при президенте Украины Ростислав Павленко прокомментировал в Facebook заявление, что в Администрации Президента якобы дали указание готовить иски о прекращении аренды Печерской и Почаевской лавр общинами УПЦ МП.

Читайте такжеБывшая УПЦ МП созвала собрание в Киеве

"В ряде изданий, которые не гнушаются информационными провокациями, с удивлением увидел: оказывается, "источник, близкий ко мне", сообщил, что кто-то дал кому-то поручение готовить иски о прекращении аренды общинам МП... Заявляю ответственно: это бред. А церковным структурам, прежде чем ссылаться на фейки, стоит проверять информацию", – подчеркнул он.

Вечером 2 января издание "Вести" написало, что в Администрации Президента якобы поручили руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-культурного заповедника подготовить иски о прекращении аренды этих объектов общинами УПЦ МП. Издание ссылалось на источник, близкий к Павленко.

Позже эту информацию опубликовал официальный сайт УПЦ МП.