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В АП назвали фейком сообщения о прекращении аренды помещений лавр общинам УПЦ МП

02:18, 04 января 2019
Политика
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Киево-Печерская лавра / REUTERS

Советник президента, директор Национального института стратегических исследований при президенте Украины Ростислав Павленко прокомментировал в Facebook заявление, что в Администрации Президента якобы дали указание готовить иски о прекращении аренды Печерской и Почаевской лавр общинами УПЦ МП.

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"В ряде изданий, которые не гнушаются информационными провокациями, с удивлением увидел: оказывается, "источник, близкий ко мне", сообщил, что кто-то дал кому-то поручение готовить иски о прекращении аренды общинам МП... Заявляю ответственно: это бред. А церковным структурам, прежде чем ссылаться на фейки, стоит проверять информацию", – подчеркнул он. 

Вечером 2 января издание "Вести" написало, что в Администрации Президента якобы поручили руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-культурного заповедника подготовить иски о прекращении аренды этих объектов общинами УПЦ МП. Издание ссылалось на источник, близкий к Павленко.

Позже эту информацию опубликовал официальный сайт УПЦ МП. 

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Теги: #УПЦ МП#томос