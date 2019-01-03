У Порошенко прокомментировали заявление Турчинова о подготовке нового прохода украинских кораблей через Керченский пролив

Бирюков напомнил, при каких обстоятельствах произошла агрессия РФ в Керченском проливе.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина готовит новый проход через Керченский пролив.

В эфире "Информационного вечера" на "5 канале" советник президента Украины, советник министра обороны Украины Юрий Бирюков объяснил, что стоит за этими словами.

"Здесь все очень просто. Согласно международных договоренностям, законам, соглашениям, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного до Азовского моря и наоборот. Конец истории. Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет. Мы и дальше будем это делать", – подчеркнул советник главы МОУ.

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Он также добавил: "В следующий раз возьмем с собой международных наблюдателей. О'кей, пусть россияне еще раз попытаются что-то такое изобразить".

При этом Бирюков вспомнил, при каких обстоятельствах произошла агрессия РФ в Керченском проливе.

"Надо помнить: произошедшее в ноябре – это смесь всего. Во-первых, россияне сами провоцировали, потому что они наверняка рассчитывали на то, что наши военные откроют огонь в ответ. Тогда бы они (РФ – ред.) получили бы полный спектр доказательств того, что мы вели себя агрессивно. Надо еще и помнить, что наши корабли были захвачены в международных водах. То есть, это уже за пределами всех рассказов россиян о том, что кто-то из наших кораблей нарушил территориальные воды. Воды Крыма? Крым – это Украина. Поэтому да, наши корабли будут ходить и впредь. Мы не можем сказать: "Мы испугались и больше не пойдем", – заявил советник Порошенко.

Напомним, 19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина готовит новый проход своих кораблей через Керченский пролив и предлагает международным партнерам принять в нем участие.