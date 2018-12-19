В России отреагировали на планы Украины о новом проходе кораблей через Керченский пролив

Украина готовит новый проход кораблей через Керченский пролив и предлагает международным партнерам принять в нем участие.

Заявления секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о подготовке нового прохода судов Украины через Керченский пролив вызвали истерику в РФ.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что это "усугубит ситуацию", передает РИА Новости.

"Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию, при том, что многие партнеры Украины занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации", - заявили у Лаврова.

Ранее 19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью BBC News Украина заявил, что Украина готовит новый проход своих кораблей через Керченский пролив и предлагает международным партнерам принять в нем участие.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».