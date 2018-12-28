Предоставление Томоса начнется 5 января: Епифаний раскрыл детали предстоящего исторического события

6 января состоится личное богослужение.

Процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины начнется 5 января.

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Об этом в интервью «Прямому» рассказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

"Процедура предоставления Томоса начнется 5 января. Там впервые мы вместе, как предстоятель независимой поместной православной церкви и Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарим Бога прежде молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре и потом будет официальное подписание Томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января. А 6 января состоится личное богослужение - впервые двух предстоятелей патриарха Варфоломея, как первого среди равных патриарха и также патриарха уже свободной независимой поместной православной церкви. После торжественного богослужения, после торжественной литургии будет вручен Томос об автокефалии Украинской православной церкви", - рассказал Епифаний.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви в Украине. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.