Эксперт назвал основные положительные результаты введения военного положения

Санкции позволили продлить санкции против России, отметил политический консультант.

Введение военного положения в Украине сделало возможным продолжение санкций против Российской Федерации.

Об этом в эфире "Прямого" сказал политический консультант Олег Медведев.

Читайте такжеПолторак анонсировал новые проходы украинских кораблей через Керченский пролив

"С военной точки зрения, эти 30 дней превратились в большие такие грандиозные военные учения, предусматривающие передислокацию части соединений из центра Украины на укрепление восточных регионов и северных границ ближе к России. У нас до 2014 года вся военная структура строилась с опорой на базирование в западных регионах, исходя из того, что главная угроза исходит с запада. Состоялось серьезное усиление подразделений противовоздушной обороны в южных и восточных регионах, обучение резервистов, учения территориальной обороны, тренировки органов власти", - сказал он.

По словам Медведева, концепция военного положения, в интерпретации президента, предусматривала то, как его провести так, чтобы это было минимально ощутимо обществом, что вообще есть военное положение. Основные дополнительные нагрузки военного положения вынесли на себе военные.

"С моей точки зрения, является еще важной международная реакция. Ведь Украина несколько месяцев по разным международным каналам пыталась обратить внимание наших международных партнеров на то, что в акватории Азовского моря происходит, что-то не то, что Россия грубо нарушает нормы международного морского права. Пытается превратить Азовское море в свое внутреннее озеро. Были заблокированы порты, были заблокированы судна, и не только наши, но и стояло много кораблей, которые были там из третьих стран, из стран Европейского Союза. Такое было впечатление, будто нас не слышат.

И только когда произошло это российский нападение, новый виток агрессии, Украина адекватно отреагировала введением военного положения, кажется, начали слушать. Если, например, до военного положения проблематичным было продолжение санкций Европейского союза против России по Донбассу, их должны были продолжать на полгода, потому что несколько стран Европейского Союза были против их продолжения, то уже по ходу этого кризиса ЕС принял решение продолжать те санкции. Так называемый азовский пакет санкций", - сказал он.