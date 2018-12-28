Ограничения на въезд россиянам в Украину продолжают действовать, поскольку угроза на границе с РФ сохраняется – ГПСУ

В то же время в ГПСУ отметили, что при определенных обстоятельствах решение относительно пропуска граждан из РФ на территорию Украины могут быть положительными.

Ограничение Государственной пограничной службы на въезд мужчин-граждан России в Украину продолжают действовать, поскольку угроза на границе с РФ сохраняется.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, Государственная пограничная служба продолжает выполнять свои обязанности так же как и во время действия военного положения.

«Мы осуществляем усиленный контроль за въездом иностранцев на территорию Украины», - отметил он.

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«Конечно, в эпицентре нашего внимания граждане РФ, в первую очередь мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, но мы также обращаем внимание и на женщин, которые в том числе могут выполнять задачи спецслужб или каким-то другим образом участвовать в дестабилизационных мероприятиях на территории Украины», - добавил Слободян.

По его словам, если, например, россиянин в возрасте 35 лет едет в Украину с целью воссоединения семьи или проведать больную мать, чтобы принять участие в спортивных мероприятиях и он не нарушал законодательства Украины относительно въезда во временно оккупированный Крым – то ГПСУ принимает положительное решение и пропускает на территорию Украины.

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«Насколько мне известно, то сроки действия этих ограничений неопределенные, потому что угроза на границах Украины и непосредственно на границе с РФ сохраняется», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября председатель ГПСУ Петр Цигикал заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины.

Военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей, длилось 30 суток - с 14.00 26 ноября в 14.00 26 декабря.

26 декабря первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что Решением Совета национальной безопасности и обороны продлено действие ограничительных мер Государственной пограничной службы относительно въезда в Украину мужчин - граждан России.