Die Welt: Россия готовится к долгосрочной изоляции

В статье Нандо Зоммерфельдта и Хольгера Цшепица под названием «Россия готовится к долгосрочной изоляции», опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что тому, кто хочет понять, как действуют россияне во времена кризиса, достаточно лишь взглянуть на ежемесячные закупки золота. Кремль в декабре девятый месяц подряд увеличил свои запасы драгоценного металла. Запасы центрального банка, по данным Международного валютного фонда (МВФ), возросли на 19 тонн до в общей сложности 1206 тонн.

Несмотря на падение рубля, цены на нефть и сокращение валютных резервов, Москва спокойно и целенаправленно накопила самый большой золотой запас после распада Советского Союза. По запасам драгоценных металлов страна даже обогнала в прошлом году вторую по величине экономику – Китай – и стала шестым по величине держателем золота в мире.

Закупки неожиданны с чисто экономической точки зрения, потому что они не соответствуют экономической ситуации в стране. Ни один только рационально действующий политический игрок не станет во времена сокращающихся валютных резервов и постоянно возникающих финансовых обязательств вкладывать свои деньги в неликвидные инвестиции. Золото в настоящее время составляет около 13% от 378 млрд долларов государственной казны России. Кроме 290 млрд долларов, есть еще доля неликвидных облигаций или специальных прав заимствования МВФ, что делает активную скупку драгоценного металла еще более странной.

Закупки золота как реакция на доллар - оружие США

Но закупки золота четко соответствуют политическому расчету. Москва хочет стремительно уменьшить свою зависимость от Запада. В отличие от доллара, золото – валюта «без гражданства». Здесь ни одно правительство не имеет права голоса, поэтому драгоценный металл часто используется авторитарными правителями.

Кроме того, Вашингтон недавно раскрыл потенциал доллара как финансового оружия. Например, банкам, также и за пределами США, запретили транзакции в долларах с «неугодными» странами. Эти меры являются чрезвычайно эффективными, потому что ни один банк не может позволить себе нарушать требования администрации США.

По мнению наблюдателей, это не только защитная реакция против политики американского доллара. Более того, Кремль, похоже, настроен на долгосрочную изоляцию и упрямо хочет подготовиться к дальнейшему ухудшению политической ситуации. «Мы не видим какого-либо решения конфликта с Украиной», сказал Вадим Храмов, стратег Bank of America Merrill Lynch. Похоже, все это неминуемо приведет к ледниковому периоду.

Запасы драгоценного металла удвоились

В прошлом году страна увеличила свой золотой запас в общем на 165 тонн, больше, чем любая другая страна. Примерно каждая третья тонна, которая в 2014 году была куплена центральным банком, приходится на счет Москвы. За пять лет Россия удвоила свои резервы драгоценных металлов, и увеличила почти на 4% долю мировых запасов золота, которые держат центральные банки. Даже в 90-е годы в запасниках Москвы находилось менее 1%.

«Даже если Россия и принадлежит к традиционным покупателям золота, такие активные скупки все равно очень заметны и, очевидно, вызваны геополитической ситуацией», поясняет действия Кремля Росс Страчан, аналитик известной аналитической компании GFMS.

Закупки золота контрастируют с экономической ситуацией в стране. Экономика находится в свободном падении, рубль на прошлой неделе потерял почти 15% своей стоимости, уверенность в национальной валюте, похоже, пропадает и у населения. В прошлом году предприятия, домашние хозяйства и банки разместили денежные средства на сумму 152 миллиарда долларов за рубежом. Даже требование Владимира Путина к корпорациям и олигархам вернуть их долларовые резервы, которые находятся за рубежом, до сих пор ничего не изменило.

Экономическое положение России ухудшается

Для инвестиционного банка Morgan Stanley это также было причиной для корректирования своих экономических ожиданий. Аналитики США сейчас ожидают сильного спада в стране. Свой прогноз по росту ВВП в этом году они снизили с минус 1,7% до минус 5,6%. А в 2016 году эксперты рынков капитала ожидают минус 2,5%. До сих пор на предстоящий год они прогнозировали даже незначительный рост на 0,8%.

Главный аргумент этого мрачного пророчества – конечно, низкая цена на нефть. «Мы ожидаем, что в этом году средний уровень цен составит 55 долларов за баррель», сказала Алина Слюсарчук, аналитик Morgan Stanley.

До сих пор они исходили из значительно более высокой цены, 88 долларов за баррель. «Поскольку в среднесрочной перспективе цены на нефть восстановятся незначительно, то у России мало поводов надеяться на быстрое восстановление», говорит Слюсарчук. «В отличие от времени после кризиса в 2009 году, на это раз рецессия будет длиться гораздо дольше. Поскольку растет риск дальнейших – еще более жестких – западных санкций».

Процентная ставка снова несколько снизилась

Призрак рецессии, по-видимому, присутствует в России, как никогда. По этой причине, в пятницу неожиданно для всех центральный банк России вновь несколько понизил ключевую процентную ставку. Глава центрального банка Эльвира Набиуллина снизила ее на два пункта с 17 до 15%. Ее цель состоит в том, чтобы таким образом стимулировать экономику.

Только в декабре она радикально повысила процентную ставку с 10,5 до 17%. Тогда рубль буквально за ночь резко упал, поэтому центральный банк в срочном порядке должен был поддерживать валюту. Но сейчас Набиуллина выбрала меньшее зло и выбрала приоритетом - по-видимому, из-за страха слишком тяжелой рецессии - укрепление экономики.

По-прежнему падающий курс рубля – очевидно, второстепенный вопрос. Что в какой-то мере логично. Поскольку сейчас Россия в вопросе кризисной валюты ставит на золото.