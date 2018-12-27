Украина вводит санкции против археологов за незаконные раскопки в оккупированном Крыму – МинВОТ

По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, в санкционном списке Украины есть также политики и бизнесмены РФ.

Украина вводит санкции против археологов за незаконные раскопки во временно оккупированном Крыму.

Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш сообщил в Twitter.

«Украина применяет санкции не только по отношению к политикам или бизнесменам РФ. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму», - заявил он.

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«Name and shame» - еще один принцип: мы говорим о лицах, нарушающих режим оккупированных территорий, и распространяем негативный имидж среди организаций, которые с ними работают», - добавил Черныш.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал введение дополнительных санкций в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации.

"По результатам обсуждения вопроса "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" решено поддержать введение санкций, прежде всего, по отношению к юридическим и физическим лицам - российским компаниям, бизнесменам, политикам и депутатам, работникам силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины", - сообщила пресс-служба СНБО.

Кроме того, введены ограничительные меры против организаторов так называемых "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе 25 ноября и незаконному удержанию их в российских тюрьмах.