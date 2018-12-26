СНБО ввел дополнительные санкции против России из-за агрессии в Керченском проливе и "выборов" на Донбассе

Санкции введены в отношении лиц, которые принимали участие в организации незаконных выборов на Донбассе, и причастных к захвату и содержания в российских СИЗО украинских моряков.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании, сообщает пресс-служба СНБО.

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"По результатам обсуждения решено поддержать введение санкций, прежде всего, относительно юридических и физических лиц - российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что введены санкции против лиц, которые принимали участие в организации незаконных выборов на оккупированных территориях Донбасса, а также военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе и незаконному удержанию их в российских тюрьмах.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные судна и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 22 моряками и 2 сотрудникам СБУ.

СБУ и военная прокуратура объявили подозрения пограничникам ФСБ России и военнослужащим Вооруженных сил РФ, которые совершили нападение на украинских моряков.