Крымский суд отказался признать похищенного ФСБ Кольченко гражданином Украины

Суд отказал в удовлетворении данного иска, сообщает Крым.Реалии.

«Со слов самого Кольченко – он не писал заявление о признании российского гражданства, но сторона УФМС утверждает, что такое заявление есть», – сказала адвокат подсудимого Светлана Сидоркина.

Она написала заявление в Апелляционный суд, и намеренна продолжать добиваться сохранения украинского гражданства для Александра Кольченко.

Читайте такжеСенцов назвал расследование по его делу "спиритическим сеансом в палате для душевно больных"Напомним, крымский антифашист и социальный активист Александр Кольченко был арестован в Симферополе 16 мая 2014 года и этапирован в Москву, в СИЗО «Лефортово». Следователи ФСБ обвиняют его, а также еще нескольких жителей Крыма, в числе которых украинский режиссер Олег Сенцов, в организации и участии в террористическом сообществе, подготовке теракта на территории полуострова.

Лефортовский районный суд Москвы 25 декабря 2014 года продлил до 16 апреля 2015 года срок содержания под стражей крымчанина.

Несмотря на то, что Кольченко считает себя гражданином Украины, следствие продолжает настаивать на его российском гражданстве.