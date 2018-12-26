Быль о пастухе-шутнике и военном положении

Есть одна хорошая басня. Написал её древнегреческий поэт Эзоп еще с две с половиной тысячи лет назад. Она о пастухе-шутнике, который выгонял овец пастись неподалеку от своей деревни. Ему было скучно, и развлекался он тем, что, выражаясь современным языком, распространял фейки – кричал, будто волки напали на его овец, взывая односельчан помочь. Два-три раза его соплеменники пугались и прибегали на подмогу, вооружившись чем попало и готовые дать хищнику отпор. Но потом возвращались домой – осмеянные пастухом-обманщиком. А в один прекрасный день волк и в самом деле явился. Он, естественно, начал грызть овец одну за другой, и перепуганный пастух побежал снова звать на помощь. Но в этот раз люди ему не поверили и не пришли. Так потерял глупый пастух все свое стадо.

Сегодня завершилось действие военного положения в десяти украинских областях. Мы хорошо помним, что происходило месяц назад – с чего все началось у Керченского пролива, как наших моряков обстреляли и взяли в плен. Помним, какие потом баталии происходили в Раде – как депутаты сопротивлялись переносу выборов, и чем все закончилось в итоге. Военное положение ввели, но в части страны, и на проведение выборов оно никак не повлияло.

И вот, прошел месяц, все закончилось. При чем, ничем конкретным, кроме того, что, увы, в российских тюрьмах стало на 24 украинских военнопленных больше. Кто-то смело предполагал, что власть в течение этого месяца якобы могла пойти на новые более масштабные провокации, чтобы продлить действие военного положения и превратиться в настоящую хунту. Кто-то подозревал их и в том, что таким образом удобно отсеять «ненужный» восточный электорат перед выборами. Но, к счастью, месяц прошел относительно тихо, военное положение отменили, и дальше дело не пошло. Будем надеяться, что и не пойдет. Но мы запомнили, что военное положение накануне выборов вводится подозрительно легче, чем во время активных боевых действий, когда необходимость его введения всем очевидна.

Но, подведем итоги и посмотрим на «плоды» этого месяца. Украинский народ поверил в реальную угрозу вторжения? Большинство – нет, не поверили. 56% опрошенных украинцев признались, что видят в введении военного положения лишь повод для отмены выборов.

Такой маневр повысил рейтинг нынешней украинской власти? Наверное, нет. Скорее наоборот – сыграет им в минус. Ведь доверие для политика – базовый актив. А такое «фейковое» военное положение стало выстрелом вхолостую, только распугавшим дичь. То есть, все это пошло для власти скорее во вред, чем на пользу. Выборы пройдут, как и было запланировано, полномасштабного военного вторжения в течение этого месяца, к счастью, не случилось. Так что и поводов узурпировать власть тоже вроде не прибавилось.

Но лично у меня возникает ряд вопросов. Разве военное положение – это та тема, с которой стоит шутить и манипулировать в политических целях? А повышают ли подобные манипуляции уровень патриотизма народа, его доверия к власти в условиях гибридной войны? А как с доверием «западных партнеров»? Как скоро они поймут, с кем имеют дело?..

Но, вернемся же к басне, которая в нашей реальности – быль, и где овцы – это мы с вами, пастух – наша текущая власть, односельчане – партнеры-союзники, ну, а волк – понятно кто.

Разве волк ушел куда-то, передумал? Нет. Он сидит в лесу неподалеку. Ждет, когда овцы уснут или разбредутся кто куда. Он выжидает, когда пастух заврется до такой степени, что никто ему не придет на помощь, когда это в самом деле будет необходимо. Когда даже сами овцы перестанут ему верить.

Разве реальная угроза со стороны России куда-то делась? Разведка сообщает, что нет. На границе с Украиной уже который год сконцентрировано огромное количество боевой техники и военной силы. А повод развязать войну рашисты всегда умели быстро сочинить.

Волк делает свое дело. Ведь он ведь на то и волк – он не может не грызть овец, если они рядом и беззащитны.

И очень плохо, если пастухи этого не понимают и продолжают шутить.

Тарас Сидоржевский, заместитель главного редактора сайта УНИАН