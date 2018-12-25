Оккупационный "суд" в Крыму завтра рассмотрит апелляции на арест еще пяти украинских моряков

25 ноября российские военные у берегов Крыма захватили три судна ВМС Украины вместе с экипажами.

В подконтрольном РФ Верховном суде Крыма 26 декабря будут рассматриваться апелляционные жалобы на арест пяти украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе 25 ноября.

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Как сообщает "Крым.Реалии", речь идет об апелляциях капитана катера «Никополь» Богдана Небылицы, капитана буксира «Яны Капу» Олега Мельничука, капитана 2 ранга с судна «Бердянск» Дениса Гриценко, а также матроса с буксира «Яны Капу» Олега Семидоцкого и матроса катера «Бердянск» Юрия Безьязычного.

Сегодня подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил апелляции пятерых украинских военнослужащих - мичману Андрею Шевченко, капитану третьего ранга Владимиру Лисовому, старшему матросу катера «Никополь» Вячеславу Зинченко, механику с буксира «Яны Капу» Сергею Чулибе и сотруднику СБУ Андрею Драчу.

25 ноября российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили три судна ВМС Украины – катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» – направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Экипажи судов были захвачены, шесть украинских моряков получили ранения.

ФСБ России подтвердила применение оружия против украинских кораблей, ведомство утверждает, что три украинских военных корабля 25 ноября «незаконно пересекли госграницу России». Российские суды в Крыму арестовали 24 украинских моряков.