Подконтрольный России суд оккупированного Крыма оставил под арестом украинских моряков

Защита отметила, что моряки являются военнослужащими и в отношении них необходимо было проводить разбирательство в военном суде.

Судья подконтрольного России Верховного суда Крыма Сергей Погребняк 25 декабря отказал в удовлетворении апелляционной жалобы захваченному у берегов Крыма 25 ноября украинскому военному, сотруднику СБУ Андрею Драчу.

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При этом суд сократил на один день срок содержания Драча под стражей – с 25 на 24 января 2019 года, сообщают Крым.Реалии.

Защита отметила, что Драч является военнослужащим и в отношении него необходимо было проводить разбирательство в военном суде.

Прокурор Богдан Горб возразил против удовлетворения жалобы, указав, что Украина и Россия не находятся в состоянии войны.

Адвокат Артем Пепа подчеркнул, что для применения Женевской конвенции не требуется наличие войны, а все признаки вооруженного конфликта (25 ноября в районе Керченского пролива – ред.) налицо. Также защита обратила внимание, что суд не изучил сведения о связях Драча, который до аннексии Крыма восемь лет учился и служил в Севастополе.

После заседания Андрей Драч сообщил адвокату, что посылка с теплыми вещами поступила, но он ее до сих пор не получил.

Ранее 25 декабря судья Верховного суда Крыма Андрей Палий отказал в удовлетворении апелляционной жалобы захваченному украинскому военному, мичману Андрею Шевченко, капитану третьего ранга Владимиру Лисовому, а также старшему матросу с катера «Никополь» Вячеславу Зинченко.

Напомним, Верховный суд Крыма 25 ноября должен также рассмотреть апелляцию на арест матроса с буксира «Яны Капу» Сергея Чулибы.

25 ноября российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили три плавсредства ВМС Украины – катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» – направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. По данным Киева, шесть украинских моряков были ранены.

ФСБ России подтвердила применение оружия против украинских кораблей, ведомство утверждает, что три украинских военных корабля 25 ноября «незаконно пересекли госграницу России».

Российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Они будут находится под арестом до 25 января 2019 года. Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих доставили в столицу России Москву.​

Действия России в районе Керченского пролива критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.