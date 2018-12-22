Еще один захваченный Россией моряк назвал себя военнопленным

Евгений Семидоцкий стал еще одним моряком, который заявил о себе как о военнопленном следователю ФСБ.

В ходе допроса член экипажа рейдового буксира "Яны-Капу" Евгений Семидоцкий заявил следователям ФСБ под протокол, что является военнопленным.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

Адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Николай Фомин посетил члена экипажа рейдового буксира "Яны-Капу" Евгения Семидоцкого. До начала следственных действий им удалось пообщаться наедине.

По словам адвоката, Евгений в хорошем расположении духа. Физически чувствует себя хорошо, никаких жалоб не высказывал.

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"В ходе допроса на следственных действиях Евгений Семидоцкий заявил под протокол, что является военнопленным", - говорится в сообщении.

По данным Полозова, Семидоцкий стал 18-м моряком, который заявил о себе как о военнопленном следователю СУ ФСБ.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру ”Яны Капу” и катерам ”Бердянск” и ”Никополь”, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым ”судом” в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО ”Лефортово” и ”Матросская тишина”.