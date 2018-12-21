В России постоянно увеличивается список подвергающихся пыткам политзаключенных – Денисова

Украинский омбудсмен пока не получила разрешения на посещение украинских моряков в московских СИЗО.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что информация о состоянии здоровья захваченных Россией у Керченского пролива украинских военнопленных моряков до сих пор противоречивая.

Как сообщила украинский омбудсмен в социальной сети Facebook, она сегодня встретилась с председателем комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам Маргаретой Кинер Неллен и докладчиком комитета Кириякос Кирияк-Хаджияни, которые впервые приехали в Украину с миссией.

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Денисова отметила, что международная поддержка очень важна для Украины, особенно в вопросах давления на Российскую Федерацию, чтобы она отпустила украинских политзаключенных и военнопленных.

"Я проинформировала представителей комитета ПА ОБСЕ о ситуации с захватом наших 24 моряков Российской Федерацией. Еще раз подчеркнула, что мы имеем противоречивую информацию о состоянии здоровья украинских моряков. Я, как уполномоченный, постоянно стараюсь попасть к ним, чтобы лично увидеть их состояние и условия содержания. Пока таких разрешений я не получила, поэтому просила представителей Третьего Генерального Комитета ПА ОБСЕ помощи в этом вопросе", - заявила Денисова.

"Не обошла вниманием наших политзаключенных, которых удерживает РФ. К сожалению, чуть ли не каждый день список пополняется. Я проинформировала о недавнем задержании крымского татарина Эдема Бекирова, которого в тяжелом состоянии поместили в СИЗО и не оказывают никакой медицинской помощи. Еще одного крымского татарина Сервера Мустафаева недавно поместили в психиатрическую больницу", - сообщила Денисова.

"Список всех, кого Россия фактически пытает, постоянно расширяется, поэтому мы договорились, что я предоставлю представителям ОБСЕ всю информацию о случаях нарушений прав политзаключенных, которые совершает Российская Федерация, и они также поставят эти дела себе на контроль", - сообщила омбудсмен.

Кроме того, она сказала, что представители ПА ОБСЕ проинформировали ее, что попытаются попасть в оккупированный Крым, чтобы своими глазами увидеть ситуацию на месте. "Я пообещала помочь, если будет необходимо", - заявила Денисова.