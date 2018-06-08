Украинский интерес. Запоздалое признание, схватка в ПАСЕ и самоизоляция Путина

Парламентарии отреагировали на варварский обстрел жилых кварталов Мариуполя проведением внеочередного заседания, на котором приняли обращение к цивилизованному миру, в котором признали, что Россия является государством-агрессором. Возможно, такое решение надо было принимать раньше, но в условиях гибридной войны ее жертве, которой является Украина, приходится иногда спешить медленно. Аргументация с использованием определений ООН придает политическому заявлению дополнительную весомость. Четкая политическая позиция Верховной Рады должна быть расшита нашими дипломатами на всех уровнях общения. Вдогонку законодатели начали процедуру создания алгоритма признания действий организаций террористическими, не ограничиваясь самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Есть надежда, что в Старом Свете отреагируют, пусть и не так быстро, как этого бы хотели в Киеве. Но, как представляется, позиция парламента уже нашла отклик за океаном, где влиятельная Washington Post опубликовала призыв восьми влиятельных персон немедленно оказать Украине военную помощь, включая поставки летального вооружения.

Группа украинских парламентариев отправилась в ПАСЕ, где ей удалось выдавить максимум из непростой ситуации. Российские представители в борьбе за восстановление своих прав в ПАСЕ начали даже торги вокруг возможного освобождения Надежды Савченко, без зазрения совести уподобившись работорговцам и шантажистам. При этом Москва активно и последовательно «работала» с представителями самых разных делегаций не только в кулуарах ПАСЕ. Туда вытянули из политического чулана даже лидера КПУ Петра Симоненко. Но Алексею Пушкову, Сергею Нарышкину и другим пришлось убираться из Страсбурга не солоно хлебавши: европейские коллеги-парламентарии не только не восстановили российскую делегацию в правах, но и приняли весьма адекватную резолюцию по ситуации в Украине. В ответ россияне пообещали подумать о выходе из состава Совета Европы.

Отреагировали на обострение ситуации на Донбассе и руководители Европейского Союза. На заседании Совета ЕС было принято решение продлить санкции против России до сентября 2015 года, а в ближайшие 10 дней разработать новый санкционный пакет. Речь, как представляется, не идет об отключении России от системы платежей SWIFT, но в данной ситуации важнее, что Евросоюз сумел сохранить единство даже после прихода к власти в Греции леворадикалов из «Сиризы», не скрывающих симпатий к Путину. Политики Старого Света проявили солидарность с Украиной.

Что касается российской позиции, то комментировать заявления официальных высокопоставленных лиц РФ становится все сложнее. Как можно оценить инициативу спикера Госдумы Сергея Нарышкина, воспринявшего как руководство к действию предложение депутата-коммуниста осудить аннексию ГДР, осуществленную ФРГ после разрушения Берлинской стены. Демарш российских представителей в ПАСЕ, не желающих прислушиваться даже к адекватной и конструктивной критике? Или заявление Владимира Путина, считающего, что украинские военные – это «иностранный легион НАТО»? При этом самопровозглашенные лидеры никем не признанных ДНР и ЛНР пытаются реализовать курс на возвращение оккупированного Донбасса в состав Украины на кремлевских условиях.

Официальная российская линия – отнюдь не безобидное дуракаваляние государственного масштаба. Кремль пытается убедить Запад в собственной неадекватности, при этом настоятельно требуя относиться к его причудам с надлежащим почтением. Украина при этом остается на переднем крае борьбы с государством, лидер которого может по праву претендовать на статус главного лжеца страны. Однако это линия может привести к тяжелым для России последствиям, ведь настороженно к позиции Москвы уже относятся в Минске и Астане. Александр Лукашенко заметно приободрился по причине утраты статуса «последнего диктатора Европы», заверив, что Беларусь не будет частью «русского мира». Похоже, аналогичные заявления скоро мы услышим и от Нурсултана Назарбаева, для которого экономический союз с Россией теряет свои резоны.