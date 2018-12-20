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Еще в одной области Украины запретили песни и фильмы на русском языке

19:41, 20 декабря 2018
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Об этом шла речь во время пленарного заседания сессии облсовета 20 декабря, передают "Волынские новости".

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Отмечается, что запрет будет действовать до полного прекращения оккупации территории Украины.

Данное решение, по словам депутатов, приняли, чтобы избежать эскалации напряжения в обществе и не допустить разжигания межнациональной розни; защитить украинское информационное пространство от гибридных воздействий государства-агрессора и преодолеть последствия длительной языковой русификации.

"Решили установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 декабря Ивано-Франковский областной совет поддержал мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

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Теги: #запрет#Волынь#русский язык