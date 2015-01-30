ФРГ определила Украину приоритетным государством для предоставления помощи в 2015 году – немецкий министр

Об этом сказал министр экономического развития и сотрудничества Германии Герд Мюллер во время встречи в Берлине с Киевским городским головой Виталием Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе мэра столицы.

Во время встречи речь шла и о конкретных направлениях и проектах межрегионального сотрудничества между украинскими и немецкими городами, и относительно реформирования городского управления, инвестиций, экспертной помощи, говорится в сообщении.

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Также в беседе с министром Кличко подчеркнул необходимость безотлагательного ужесточения санкций и давления на Россию. "Украине сегодня очень сложно - она внедряет реформы в условиях борьбы за свою территориальную целостность и независимость. И остановить российскую агрессию сегодня важно для будущего Украины", - подчеркнул мэр Киева.

Кроме того, по данным пресс-службы, Кличко встретился в Бундестаге с депутатами - членами комитета по вопросам ЕС. Председатель комитета Бундестага Гунтер Кирхбаум подчеркнул, что от ситуации в Украине зависит и ситуация в Европе в дальнейшем.

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"То, что сегодня происходит на Донбассе, - это атака не только на Украину. Это - атака на наши европейские, демократические ценности. Украина для нас, безусловно, остается суверенной страной", - отметил Кирхбаум.