Мариуполь таки признал Россию агрессором

В Мариуполе началась внеочередная сессия горсовета, на которой депутаты со второго раза признали Россию страной-агрессором, а "ДНР" и "ЛНР" - террористическими организациями.

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У входа в ДК Молодежный депутатов встречает пикет.

Около ста человек пришли к зданию, где после сожжения мэрии проходят сессионные заседания. Они держат в руках плакаты "Путин - убийца Восточного", "Федай, кому служишь?", "Маріуполь - це Україна".

При входе в здание активисты освистывают тех депутатов, которых знают в лицо. А некоторых даже обыскивают.

Ситуация перед началом сессии была напряженная.

Как передает корреспондент 0629 из зала заседаний, на сессию прибыли 39 депутатов. Кворум для работы имелся.

Городской голова зачитал проект резолюции, в которой четко звучат слова: депутаты Мариупольского городского совета просят признать Россию страной-агрессором, а "ДНР" и "ЛНР" - террористическими организациями.

Несогласие с такой постановкой вопроса высказал координатор "Зеленого центра" Метинвеста Сергей Магера. Он сказал, что признание России агрессором - не есть путь к мирному урегулированию конфликта. Его освистали.

После чего началось голосование. Одни голосом против решение было принято.