Мининформполитики закупило на CNN рекламу Украины на 15 миллионов гривень

Заказчиком в системе указано госпредприятие ведомства «Центр защиты информационного пространства Украины».

В Министерстве информационной политики заказали рекламу на CNN International на 15 млн грн. Не менее половины роликов должны будут выходить в прайм-тайм.

Об этом пишут «Наши гроши», ссылаясь на тендер «Прозорро».

В министерстве заказали 580 показов роликов длиной 30 секунд. Не менее половины из них должны будут выйти в прайм-тайм. Их должны показать до конца декабря.

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Заказчиком в системе указано госпредприятие ведомства «Центр защиты информационного пространства Украины». Выиграло тендер ООО «CFC Consulting». Оно принадлежит Геннадию Курочке и будет размещать ролики на телеканале CNN. Интересно, что цена сделки более чем на треть ниже от ожидаемой стоимости закупки в 26 млн грн.

Также в указанную стоимость входит интернет-кампания на сайте телеканала — 500 показов баннера.