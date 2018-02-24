Раскрытие лжи партнера Манафорта: CNN рассказал о встрече в Вашингтоне по Украине в 2013 году

Рик Гейтс солгал следователям о встрече в Вашингтоне 2013 года, в которой среди прочих принял участие и экс-глава предвыборного штаба Трампа и экс-советник Виктора Януковича Пол Манафорт.

Давний деловой партнер экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта – Рик Гейтс признал, что солгал, когда сказал, что Украина не обсуждалась на встрече в Вашингтоне в марте 2013 года.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник и документ о признании Гейтсом вины, подозреваемый солгал 1 февраля во время разговора со следователями.

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В документе отмечается, что Гейтс солгал следователям о встрече в Вашингтоне 2013 года, в которой среди прочих принял участие и экс-глава предвыборного штаба Трампа и экс-советник Виктора Януковича Пол Манафорт. Согласно документу, Гейтс соврал, когда сказал, что Украина не обсуждалась на встрече.

В заявлении суда говорится, что Гейтс принимал участие в работе Манафорта по подготовке представленного на встрече доклада, в котором упоминается прежнее украинское руководство.

В соответствии с представленным в прошлом году в министерство юстиции США материалом о раскрытии информации по лоббированию, на этой встрече в середине марта 2013 года присутствовали представитель Манафорта, член Палаты представителей от Калифорнии Дейна Рорабейкер и бывший член палаты представителей Винь Вебер, который в настоящее время является лоббистом ООО «Меркурий» (Mercury LLC).

Как сообщал УНИАН, Рик Гейтс 23 февраля в федеральном суде Вашингтона официально признал себя виновным в даче ложных показаний и преступном сговоре по делу о возможном вмешательстве России в выборы президента США.