Украина до сих пор не получила от России официальных справок о состоянии здоровья раненых моряков

Украинский омбудсмен дважды обращалась в ФСБ, чтобы ей дали разрешение посетить военнопленных моряков, но ответов не получила.

Украина до сих пор не получила от Российской Федерации официальных справок о состоянии здоровья военнопленных моряков, раненных во время захвата россиянами в районе Керченского пролива.

Как говорится в сообщении уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook, об этом она заявила во время встречи с заместителем политсоветника Посольства США Ту Нгуен.

"Главный вопрос, который интересует наших американских коллег - ситуация в отношении украинских военнопленных моряков, которых удерживает Российская Федерация. Донесла официальную позицию Украины, что в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года, захваченные 24 моряка имеют статус военнопленных. Однако Российская Федерация не признает этого и продолжает их содержать в СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина", - сообщила омбудсмен.

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Денисова отметила, что Украина до сих пор не имеет официальных справок о состоянии здоровья трех раненых украинских моряков, содержащихся в СИЗО "Матросская тишина".

"Все только на словах. Как уполномоченный я дважды обращалась в ФСБ, чтобы мне дали разрешение посетить всех наших ребят. Пока не получила ответов", - добавила она.

Нгуен заверила омбудсмена, что США предоставят Украине любую необходимую поддержку.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».