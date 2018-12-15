В Украине не будет государственной церкви - Порошенко

По словам президента, единая поместная православная церковь, основанная сегодня, требует определенного времени на становление, на мирное расширение и укрепление.

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что в Украине не было и не будет государственной церкви, а в единую поместную православную церковь никто не будет приглашать силой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил по результатам Объединительного собора в Софии Киевской.

«У нас не было, нет и не будет государственной церкви, государство не будет вмешиваться в деятельность церкви, и в освященную томосом православную церковь тоже никто никого не будет приглашать силой. Это вопрос свободного выбора для каждого верующего», - сказал президент.

По словам Порошенко, власть уважать выбор тех, кто по тем или иным причинам решит остаться в той церковной структуре, сохранять единство с РПЦ.

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«Так же гарантирую, что государство защитит права священников и мирян УПЦ МП, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить единую Украинскую православную поместную церковь», - добавил он.

По словам президента, единая поместная православная церковь, основанная сегодня, требует определенного времени на становление, на мирное расширение и укрепление.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.

По информации представителя УПЦ Киевского патриархата архиепископа Евстратия Зори, глава новой украинской церкви получит томос 6 января.