Мнение Financial Times: Запад должен помочь Украине защитить себя от России

В редакционной статье Financial Times, которая называется «Мнение FT: Запад должен помочь Украине защитить себя от России», говорится, что в последние дни цели Владимира Путина в восточной Украине изменились и стали более мрачными. До этих пор президент России приспосабливался к изменениям и вел себя довольно гибко в войне с Киевом, прибегая то к эскалации, то к деэскалации конфликта, когда считал это необходимым. Теперь же пророссийские повстанцы начали масштабное наступление на украинскую армию на нескольких фронтах.

Нет никаких сомнений в том, что такая внезапная активизация боевых действий происходит по приказу российского лидера. По данным НАТО, с начала этого года сотни единиц военной техники пересекли бесконтрольную российско-украинскую границу и попали в руки сепаратистов – в том числе ракетные пусковые установки, танки и бронетехника. Многие считают, что Путин пытается отрезать кусок территории от Украины и сделать из него жизнеспособное кукольное государство. Это новый вызов для США и ЕС, в связи с которым снова возникает вопрос о том, стоит ли Западу вооружать украинскую армию.

До этого времени Запад использовал санкции и дипломатию, пытаясь заставить Путина отступить. Санкции нанесли удар по Кремлю и обострили экономический кризис в России. Но это не остановило Путина, и он продолжает проверять обороноспособность Украины и решимость Запада.

Непонятно и то, насколько сильным может быть сдерживающий эффект от дальнейших санкций. В связи с последними атаками, министры иностранных дел ЕС обсудят сегодня в Брюсселе вопрос о необходимости расширения финансовых санкций. Но новое радикальное правительство Греции уже дистанцировалось от призывов к новым мерам, что означает, что любые новые санкции ЕС, скорее всего, будут довольно скромными и, следовательно, нерешительными.

Вооружение украинской армии было бы гораздо более смелым шагом. В этом случае цена продолжения конфликта для Путина была бы намного более высокой. Но США и их союзники должны действовать осторожно. Если они будут снабжать Украину оружием, конфликт может перерасти в более широкое противостояние между Россией и НАТО, хотя Украина и не является членом Альянса. Закрывать глаза на воинственность России, безусловно, менее рискованно. Путин может прийти к выводу, что Запад не волнует происходящее, и будет еще смелее расширять сферу своего влияния.

Однако между этими двумя ловушками есть и другой путь. Стратегия Запада должна заключаться в предоставлении Украине оборонительной военной техники, которая поможет удержать дальнейшее продвижение поддерживаемых Россией повстанцев, в том числе американского переносного противотанкового ракетного комплекса «Джавелин». Его можно использовать для того, чтобы сдерживать большое количество бронетехники, которую русские развернули в Донецке и Луганске. При этом Запад не должен предоставлять Украине тяжелое вооружение, которое может быть использовано с целью открытого наступления.

Повышение военной мощи украинской армии, вероятно, привело бы к увеличению числа жертв среди русских, если бы Россия начала более масштабное наступление на Украину. И Путину было бы очень трудно игнорировать такие потери. Народ не будет так сильно поддерживать Путина, если русские солдаты будут возвращаться домой с войны в Украине в гробах. Память об афганцах все еще влияет на общественное мнение в России.

Но поставки оружия не должны быть единственным инструментом западной политики. США и их союзники должны увеличить финансовую помощь украинскому правительству. Это должно быть главной задачей Запада. В случае краха разваливающейся украинской экономики способность страны оказывать сопротивление российской агрессии иссякнет.

Своим поведением Путин дает понять, что не примет какое-либо политическое решение, пока не увидит, что продолжение этого конфликта обойдется ему слишком дорого. Экономический груз, который лег на плечи России, не сдерживает его агрессию. Теперь пришло время для США и их союзников принять меры, которые помогут украинцам защитить себя.