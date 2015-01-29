Дещица: РФ угрожает не только Украине, но и Евросоюзу

Об этом сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью телеканалу TVP, передает "ЕвроПравда". По его словам, конфликт нужно решать разными способами, в том числе и путем расширения санкций.

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"Это вызов для ЕС, который должен показать, может ли сообщество решать конфликты во имя международного права, потому что угроза существует не только для Украины, но и для всего ЕС", - отметил посол. "Польша и страны Балтии понимают, к чему это может привести", - добавил он.

В то же время Андрей Дещица отметил, что вполне осознает, как трудно прийти к консенсусу для 28 стран. "Когда ситуация обостряется, позиция становится общей и более твердой. Если хотим достичь мира, то единство нужно все время", - отметил дипломат.

"Если не будет давления и твердой позиции Запада, мы не победим сепаратистов и россиян. Владимир Путин понимает только аргумент силы", - отметил посол.

Кроме этого, как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, Андрей Дещица отметил, что Украина будет подымать на международной арене вопрос об аннексированном Россией Крыме после разрешения ситуации на Донбассе.

"Россия создала еще один центр внимания - Донбасс - и теперь внимание Украины и целого мира приковано к Донбассу, потому что там гибнут люди гражданские и военные. Первоочередная задача состоит в стабилизации ситуации там", - сказал он.

Посол заверил, что украинская власть не забыла о Крыме и выразил надежду, что об этом также помнят западные государства. "Мы работаем с нашими партнерам с государствами ЕС, США, Канадой, Австралией и Японией надеюсь, что осуждение - это только начало реальной политики", - сказал он.