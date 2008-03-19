Добкин пожалуется Ющенко

Городской председатель Харькова Михаил ДОБКИН планирует доложить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о событиях, которые произошли во вторник в Харьковском горсовете.

Как передает корреспондент УНИАН, информация об этом размещена на официальном сайте горсовета.

По словам М.ДОБКИНА, сегодня состоится встреча Президента Украины с мэрами городов в рамках подготовки 6 украинских городов к проведению матчей Чемпионата Евро-2012.

«Я обязательно на этой встрече, - сказал М.ДОБКИН, - сообщу Президенту о том, что происходит в Харькове. Я сегодня (18 марта – УНИАН) дал поручение, и было записано то, как представителям телекомпании, которая принадлежит губернатору Харьковской области Арсену АВАКОВУ, беспрепятственно был предоставлен допуск в здание горисполкома сотрудниками СБУ, хотя других журналистов сюда не пускали, и мне лично приходилось вмешиваться, чтобы сюда пропустили представителей СМИ, которые не подконтрольны губернатору АВАКОВУ».

По мнению М.ДОБКИНА, «идет отработанная схема дискредитации городской власти с использованием журналистов телеканалов АТН, Фора и других».

«Все происходящее, - заявляет М.Добкин, - это обычный фарс. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого у СБУ не было ничего для того, чтобы хоть как-то оправдать свои действия, которые были утром, и был санкционирован этот беспредельный обыск».

«Я думаю, - сказал М.ДОБКИН, - что виновные обязательно будут наказаны, и эти заявления о якобы имеющихся фактах кражи-хищения окажутся голословными. Единственный документ, который есть сегодня на руках у СБУ, это акт КРУ, который говорит о том, что на протяжении длительного периода, с 1996 года, сотрудникам городской власти выплачивалась так называемая муниципальная надбавка. Это около 10% к окладу для того, чтобы хоть как-то повысить зарплату сотрудникам, работающим в стенах этого здания. Вот это и называются массовые хищения в крупных размерах, которые организовала городская власть. Тогда я считаю, что претензии нужно предъявлять всем мэрам Харькова, которые своим волевым решением отстаивали право многотысячного коллектива получать достойную заработную плату».

Как сообщал УНИАН, утром 18 марта сотрудники Управления СБУ в Харьковской области начали действия в связи с уголовным делом, возбужденным, как сообщил пресс-центр СБУ, «по факту растраты государственных средств путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Харьковского городского совета». Службой безопасности Украины на сегодняшний день установлены факты незаконных расходов бюджетных средств на сумму около 1,5 млн. грн. В целом, ревизия КРУ выявила в деятельности Харьковского горсовета разного рода нарушений на сумму 2,4 млн. грн.

Вечером 18 марта пресс-служба Харьковского горсовета сообщила о «вооруженном захвате» помещения горсовета сотрудниками отряда «Альфа» во главе с сотрудниками СБУ.