Верховная Рада сегодня возьмется за всеукраинский референдум

Верховная Рада Украины сегодня планирует рассмотреть законопроекты относительно всеукраинского референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий вопрос внесен в сегодняшнюю повестку дня заседания парламента.

Кроме того, ВР планирует рассмотреть постановление о возвращении обесцененных сбережений граждан Украины на протяжении 2008-2009 годов, а также три законопроекта, касающиеся изменений к закону о государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины.

В повестку дня также внесен законопроект относительно изменений к закону о прожиточном минимуме, а также проекте постановления о порядке определения, формирования и установления прожиточного минимума.