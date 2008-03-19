Верховная Рада сегодня возьмется за всеукраинский референдум
09:56, 19 марта 2008Политика
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Вопрос внесен в повестку дня
Верховная Рада Украины сегодня планирует рассмотреть законопроекты относительно всеукраинского референдума.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий вопрос внесен в сегодняшнюю повестку дня заседания парламента.
Кроме того, ВР планирует рассмотреть постановление о возвращении обесцененных сбережений граждан Украины на протяжении 2008-2009 годов, а также три законопроекта, касающиеся изменений к закону о государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины.
В повестку дня также внесен законопроект относительно изменений к закону о прожиточном минимуме, а также проекте постановления о порядке определения, формирования и установления прожиточного минимума.
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