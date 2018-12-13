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Посол США в Будапеште: если у Украины не выйдет сдержать Путина, Венгрия окажется на передовой

15:55, 13 декабря 2018
Политика
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США объяснили Венгрии важность Украины в сдерживании российской агрессии / Фото news.church.ua

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Как сообщает Reuters, соответствующее заявление сделал посол США в Будапеште Дэвид Корнштейн. В распространенном посольством заявлении он отметил, что сейчас Россия больше, чем когда-либо, «испытывает Запад».

По его словам, лучшим способом поддержки реформ в Украине будет диалог с Киевом, а не блокирование сотрудничества Украины с НАТО.

Посол США предупредил, что Венгрия, которая серьезно зависит от российских энергоресурсов и ядерных наработок, играет с огнем, «заигрывая» с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Путин не заинтересован в национальном суверенитете. Его видение – неоимперское. Если Украину постигнет неудача, Венгрия окажется на передовой российской агрессии», - заключил он.

Напомним, Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт блокирует проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании. 

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 5 декабря заявил, что Венгрия продолжит блокирование Комиссии Украина – НАТО до тех пор, "пока Украина не прекратит систематические нарушения прав венгерской общины".

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Теги: #США#Украина#НАТО#Россия#Венгрия