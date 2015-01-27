ПАСЕ одобрила поправку о необходимости освобождения летчицы Савченко

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила поправку к резолюции по Украине, в которой говорится о необходимости освобождения народного депутата Надежды Савченко, сообщает Украинская правда.

Ни один из депутатов, в том числе российские, не выступил против, голосование профильного комитета было единодушным - на нем россияне тоже голосовали "за".

Таким образом, формальное голосование не проводилось, норма о Савченко была утверждена автоматически. В ближайшее время на дебатах в Страсбурге будет рассмотрена также норма о том, чтобы требование об освобождении было распространено на всех "узников войны", которые находятся в тюрьмах РФ.

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Рассмотрение резолюции продолжается.

Как сообщалось, российская делегация в Страсбурге неоднократно меняла публичную позицию относительно освобождения Савченко из-за проведения кулуарных переговоров.