Яценюк рассказал, чем опасны популизм и "игра с сентиментами"

Арсений Яценюк также отметил важность эффективности управления государственными финансами.

"Без адекватных политиков и адекватной политики не будет ни сильной экономики, ни сильных финансов, ни сильной страны. Страна попала в пучину популизма и политической лжи. Рассказывают, что как только получат власть - завтра повысят зарплаты и пенсии и вообще будет введена новая национальная денежная единица сильнее, чем доллар США или евро. Популизм и игра с сентиментами населения завершается банкротством экономики и крахом страны", - сказал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время встречи со студентами и преподавателями Тернопольского национального экономического университета (ТНЭУ) во вторник, 11 декабря, состоялась по приглашению его руководства.

Арсений Яценюк подчеркнул, что является сторонником "очень жесткой бюджетной дисциплины": "нельзя тратить больше, чем зарабатываешь. Это можно делать год, два или три". Однако если делать так на постоянной основе, это может иметь для страны катастрофические последствия, как произошло в начале 2014 года, подчеркнул лидер "Народного фронта", передает пресс-служба партии.

Он напомнил, что когда стал Премьер-министром, в конце февраля 2014-го на Едином казначейском счету было 108 тысяч гривен: "Нам оставили 108 тысяч на 42 миллиона населения, а еще - 73 миллиарда долларов долгов, которые нужно обслуживать".

"Бюджетная дисциплина является залогом в том числе и финансового успеха", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк также отметил важность эффективности управления государственными финансами. Он напомнил, что в 2014 году бюджетный дефицит составлял 10%: "За год мы сократили его до 2,5%. Так, для этого нужны были непопулярные меры. И когда мы сбалансируем государственные финансы, это даст еще один толчок для развития экономики".

"Народный фронт", по словам Арсения Яценюка, выступает за расширение полномочий Национального банка: "Считаю, что здесь надо провести аналогию, которая есть у федеральной резервной системы Соединенных Штатов. Центральный банк должен отвечать за экономический рост и создание рабочих мест".